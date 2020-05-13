Kimse bu vedayı beklemiyordu! Survivor'da bu hafta kim elendi? (12 Mayıs 2020)

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020'de 12 Nisan Salı akşamı yeni bir veda daha yaşandı.

Ünlüler ve gönüllüler takımından eleme adaylarının olduğu gecede SMS sıralamasına bakılmadan bir eleme gerçekleşti.

İşte hafta boyunca yaşananlar ve elenen isim...

Dokunulmazlık oyununu kim kazanmıştı?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmış ve gönüllüler takımı ada konseyi gerçekleştirmişti.

Konseyde en fazla ismi çıkan yarışmacı Berkan ise haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenmişti.

İkinci dokunulmazlık oyununu ise gönüllülerin kazanmasıyla birlikte bu kez konseye giden takım ünlüler olmuştu.

Ünlülerde Mert, en fazla ismi çıkan yarışmacı olmuş ve ünlülerin ilk eleme adayı olarak belirlenmişti.

Bu durum sonrası oldukça ciddi kararlar alan Mert, kendisinin hedefte olmasının nedeni olarak Ersin'i göstermişti.

Survivor'da kim elendi?

Survivor'da hiç kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde hafif sakatlığı bulunan Ersin'in koşmasında problem meydana gelince doktor Metin Kuş, MR istedi.

Acun Ilıcalı, Ersin'in ayak MR'ının İstanbul'a gönderildiğini ve sonuçların iyi olmadığını söyledi ve "Çok ama çok üzülerek açıklıyorum ki doktorun verdiği karara göre Ersin bundan sonra Survivor’a devam edemeyecek. Açıkçası bu sene Survivor’da benim için en beklenmedik veda oldu. Belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Böylelikle Survivor 2020'ye bu hafta veda eden isim Ersin Korkut oldu.

Ersin neler söyledi?

"Üzüldüğüm nokta gerçekten şu bu saatten sonra ekibe yardımcı olamayacağım. Yılmaz Erdoğan, şakayla karışık bana, "Şampiyon olmadan gelme" demişti. Çok özür diliyorum şampiyon olamadığımdan dolayı. Bazen Ersin’in içinden başka bir Ersin çıkmıştır gerçekten çok özür diliyorum. Ardahan kardeşimizin dediği gibi benim hikayem burada bitti. Burada sohbetimiz ne yazık ki sona ermiştir."