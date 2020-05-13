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İletişim Başkanı Altun'dan, Kremlin Sözcüsü Peskov'a geçmiş olsun mesajı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs testi pozitif çıkan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini anlatan videoya yer verdiği Rusça paylaşımda şunları kaydetti: 

"Ülkemizde yaşayan Ruslar ve ülkemizi ziyaret edecek Rus turistler için sağlık alt yapımızı seferber ediyoruz. Türkiye'de Kovid-19 ile en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Çalışmalarımızı covid19turkey.com sitesinden takip edebilirsiniz. Dost Rusya ile Kovid-19 salgınına karşı mücadelede koordinasyon ve iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu vesile ile Kremlin Sözcüsü dostum Dmitry Peskov'a da geçmiş olsun dileklerimi sunar, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederim. Birlikte başaracağız."

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