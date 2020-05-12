Cübbeli Ahmet Hoca'dan Doğu Perinçek için çok ilginç açıklamalar!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında sorularını cevapladı. Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinsellik tartışmasında Diyanet'i savunan Doğu Perinçek'e teşekkür etti.

İstanbul Sözleşmesi büyük bir bela!

Zina suç olmalı mı sorusuna Cübbeli Ahmet Hoca; "Kumarhane suç şimdi de zina çıktı içki de ona bakarsan haram. Devlet laiklik esasına göre olduğu için ben hüküm verirken karar verirken Kuran esaslarına göre yapmam esasında gidildi. Burada İstanbul Sözleşmesi büyük bir bela. Adamalar sokaklara çıkabildi. Ankara Barosu Diyanet'i gerici yobaz diye Allah'ın ayeti Kuran'a saldıracak duruma geldi. Dolayısıyla hükümetimizin bu işlerde biraz müsahilleri oldu. Bu müsahillerde bizim aleyhimize oldu. Tabi ki zinanın suç olması lazım."

Doğu Perinçek'e Allah kuvvet versin...

"Adamın derdi kadın hakları değil ki. Erkeği erkekle evlendirip nesli bozmak" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Geçen gün Doğu Perinçek beyefendi kendine Allah kuvvet versin yani güzel çıkışlar yapıyor mesela Diyanet'i savundu. Çok güzel savundu. 'Belediyeler 18 yaşından küçük çocukları LGBT Teşvik etmiş' diyor Doğu Perinçek. 18 yaşındaki çocuğa bu özendirir mi diyor bu teşvik ettirir mi diyor. Diyanet'i diyor tebrik ediyorum diyor. Şimdi Doğu Perinçek şeriatçilikten mi bunu yapıyor hayır. Ama ortak akıl var..."