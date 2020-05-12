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Burası Elazığ depremle sarsılmıştı, muhteşem doğasıyla cezbediyor

Türkiye’nin yarım ada konumundaki şehri Elazığ’da bulunan doğal güzelliği ve zengin florasıyla dikkat çeken Sivrice ilçesi, baharla birlikte renk cümbüşüne büründü. Yakın zamanda depremin atlatıldığı ilçenin güzelliği yeşile bürünen rengi muhteşem doğasıyla dikkat çekerken, korona virüs salgın nedeniyle giriş çıkışların kısıtlanmasından dolayı ziyaretçi ağırlayamıyor

3 tarafı baraj ve göl sularıyla çevrili Elazığ’da da bahar havası kendini hissettirmeye başladı. Baharla birlikte doğa canlanarak izlemesi keyif veren muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Özellikle 24 Ocak’ta meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ise görsel güzellik sunan bir görüntüye kavuştu. Çevresinde dinlenme tesisleri, yazlık ve tatil siteleri ile kamp alanları bulunan tektonik Hazar gölünün yanında, Hazar Baba dağının ise altında yer alan Türkiye’nin en şirin ilçelerinden biri olan Sivrice’de her mevsim gibi ilkbahar da da farklı güzellikleri ortaya çıktı. Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle Akdeniz ve Ege'yi aratmayan ilçe baharla birlikte ise yeşile bürünerek görsel şölen sunuyor. Zengin florasıyla doğanın canlandığı ilçede Hazar Baba dağının belirli yerlerinde kar olması ise iki mevsimi birden gözler önüne seriyor.

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