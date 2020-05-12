POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti! Sosyal medyadan paylaştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen bir videosunu paylaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen bir videosunu paylaştı. Şenocak paylaşımında "Allah'ım; bize milleti gibi inanan, milleti gibi yaşayan, milleti gibi okuyan bir Cumhurbaşkanı verdiğin için sana hamdüsenalar olsun." ifadelerini kullandı.

Videoda Şura Suresi'nin 9-13 ayetlerini okuduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tilaveti öğle namazından sonra yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye başlayan Erdoğan, 25’inci cüze geldi.

Ramazan ayının henüz 18'nci günü olmasına rağmen 25. cüze gelmesi sosyal medyada dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
4 günlük sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Muaf tutulan şehir sayısı 5 oldu
Ali Koç istedi Frey Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Emre Belözoğlu'nun transferini bitireceği tek isim
Mahkumlar erken tahliye olabilmek için kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Koronavirüs Toyota'yı fena vurdu! Yüzde 79 düzeyinde kayıp bekliyor
Solunum cihazı yangın çıkardı! Yoğun bakımdaki beş hasta öldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da motosiklet sürücüsünün metrelerce uçtuğu kaza kamerada
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağına garip tepki: Koronadan ölmeyi tercih ediyorum
18 Mayıs 2020 pazartesi tatil mi oldu yeni haber Erdoğan duyurdu
Koronavirüs hastası yoğun bakımdan penguen dansı ile çıktı
İspanyol sağlık çalışanı koronavirüsten bakın nasıl korunuyor
Burcu Kartal yaşı kaç Sinan Özen'in eşi kimdir ne iş yapıyor?
Çekirge sürüsü ve koronavirüs kıyamet alameti mi? Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı
Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal dua istedi kızları Neva yoğun bakımda