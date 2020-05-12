Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti! Sosyal medyadan paylaştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen bir videosunu paylaştı. Şenocak paylaşımında "Allah'ım; bize milleti gibi inanan, milleti gibi yaşayan, milleti gibi okuyan bir Cumhurbaşkanı verdiğin için sana hamdüsenalar olsun." ifadelerini kullandı.

Videoda Şura Suresi'nin 9-13 ayetlerini okuduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tilaveti öğle namazından sonra yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye başlayan Erdoğan, 25’inci cüze geldi.

Ramazan ayının henüz 18'nci günü olmasına rağmen 25. cüze gelmesi sosyal medyada dikkat çekti.