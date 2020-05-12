Çekirge sürüsü ve koronavirüs kıyamet alameti mi? Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı

2020 yılında çok fazla karşımıza çıkan çekirge sürüsü ve hızla yayılan salgın koranvirüs (COVID-19) kıyamet alameti mi? Bu sorunun cevabını Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'ın Youtube kanalında cevapladı.

Cübbeli Ahmet Hoca; "Kıyamet alametleri sahih hadislerde söylüyor ne diyor ölüm çoğalacak ve ölümler ani olacak. Bunlar genel manada kıyamet alametidir ancak özel manada korona veba diye değerlendirebiliriz İslam'da. Bunlar haber verirmiş. İç savaşlar, veba hadislerle haber verirmiş... Ama kıyametin yaklaştığına dair mesela çekirge tam tersi. Çekirgenin bolluğu ümmetlerin tükenmediğine delalet ediyor. İlk nesli tükenecek ümmet çekirge ümmetidir diyor hadiste. Ümmet deyince kuşlar ümmet, kargalar ümmet...Kuran-ı Kerimde diyor ki bütün hayvanlarda böceklerde sizin gibi ümmetlerdir diyor. Yani bunların kıyameti çok yaklaştığına dair bir delaleti yok ama bunlar orta alametlerdir. Küçük alametler çıktı orta alametler bitti büyük alametler bekleniyor. Ancak bu büyük alametler başlamadı." açıklamalarını yaptı.