MEDYA

Çekirge sürüsü ve koronavirüs kıyamet alameti mi? Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında sorularını cevapladı. Cübbeli Ahmet Hoca 2020 yılında ortaya çıkan pandemi salgın kornavirüs ve çekirge sürüleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Peki koronavirüs ve çekirge sürüleri kıyamet habercisi mi? İşte cevabı...

2020 yılında çok fazla karşımıza çıkan çekirge sürüsü ve hızla yayılan salgın koranvirüs (COVID-19) kıyamet alameti mi? Bu sorunun cevabını Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'ın Youtube kanalında cevapladı.

Cübbeli Ahmet Hoca; "Kıyamet alametleri sahih hadislerde söylüyor ne diyor ölüm çoğalacak ve ölümler ani olacak. Bunlar genel manada kıyamet alametidir ancak özel manada korona veba diye değerlendirebiliriz İslam'da. Bunlar haber verirmiş. İç savaşlar, veba hadislerle haber verirmiş... Ama kıyametin yaklaştığına dair mesela çekirge tam tersi. Çekirgenin bolluğu ümmetlerin tükenmediğine delalet ediyor. İlk nesli tükenecek ümmet çekirge ümmetidir diyor hadiste. Ümmet deyince kuşlar ümmet, kargalar ümmet...Kuran-ı Kerimde diyor ki bütün hayvanlarda böceklerde sizin gibi ümmetlerdir diyor. Yani bunların kıyameti çok yaklaştığına dair bir delaleti yok ama bunlar orta alametlerdir. Küçük alametler çıktı orta alametler bitti büyük alametler bekleniyor. Ancak bu büyük alametler başlamadı." açıklamalarını yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener'den Sırrı Süreyya Önder'in itirafına ilk yorum
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın ardından Ümit Davala da istifa edecek
Dolar kuru düşüş trendine girse de hala 7 TL'nin üstünde
Son dakika Akdeniz'de deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı
Fahrettin Koca'yı kızdıran AVM görüntüsü: Maske takmayanlara bile rastlandı
Dünya basını Türkiye'yi konuştu! Osmanlı’yı hatırlatıp manşeti attılar!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kars Çayı, yağmur ve karın erimesiyle taştı
Koronavirüsü yenen NTV muhabiri Korhan Varol tedavisini adım adım görüntüledi
Seray Sever kaç yaşında nereli? Seray Sever kocası ile yaş farkı
Arka Sokaklar 552. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 21. bölüm 2. fragmanı
12 Mayıs evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorgulama
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sevda Noyan ve Esra Elönü'ye tepki! Bunların yüzünden...
Kuzey Afrika sıcakları geliyor! Meteoroloji 3 il için alarm verdi