Çekirge sürüsü ve koronavirüs kıyamet alameti mi? Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında sorularını cevapladı. Cübbeli Ahmet Hoca 2020 yılında ortaya çıkan pandemi salgın kornavirüs ve çekirge sürüleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Peki koronavirüs ve çekirge sürüleri kıyamet habercisi mi? İşte cevabı...
2020 yılında çok fazla karşımıza çıkan çekirge sürüsü ve hızla yayılan salgın koranvirüs (COVID-19) kıyamet alameti mi? Bu sorunun cevabını Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'ın Youtube kanalında cevapladı.
Cübbeli Ahmet Hoca; "Kıyamet alametleri sahih hadislerde söylüyor ne diyor ölüm çoğalacak ve ölümler ani olacak. Bunlar genel manada kıyamet alametidir ancak özel manada korona veba diye değerlendirebiliriz İslam'da. Bunlar haber verirmiş. İç savaşlar, veba hadislerle haber verirmiş... Ama kıyametin yaklaştığına dair mesela çekirge tam tersi. Çekirgenin bolluğu ümmetlerin tükenmediğine delalet ediyor. İlk nesli tükenecek ümmet çekirge ümmetidir diyor hadiste. Ümmet deyince kuşlar ümmet, kargalar ümmet...Kuran-ı Kerimde diyor ki bütün hayvanlarda böceklerde sizin gibi ümmetlerdir diyor. Yani bunların kıyameti çok yaklaştığına dair bir delaleti yok ama bunlar orta alametlerdir. Küçük alametler çıktı orta alametler bitti büyük alametler bekleniyor. Ancak bu büyük alametler başlamadı." açıklamalarını yaptı.