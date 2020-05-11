İstanbul’da amatör futbolcuya kapkaç dehşeti kamerada

İSTANBUL Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde 17 Nisan saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, dışarıya çıkan amatör futbolcu Soner A. (28), cep telefonundan arkadaşını arayarak görüntülü görüşmeye başladı. Sokak üzerinde görüşme yaptığı esnada arkasından yaklaşan bir şahıs, kaşla göz arasında gencin telefonunu kapkaç yaptı. Kısa süreli şok geçiren genç, kapkaççıyı kovalamaya başladı. Bir süre sonra kapkaççıyı yakalayan genç, kendisine bıçak çekeceğini düşündüğü için gitmesine izin verdi.

Suç makinesi hırsız tutuklandı

Olayın ardından genç, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Günlerce çalışma yapan polis; zanlının 1 yağma, 5 hırsızlık, cinsel istismar, 8 uyuşturucu madde kullanmak, yankesicilik, yaralama suçlarından emniyete kaydı bulunan Mesut Ç. (21) olduğunu belirledi. Şahsın adresini de tespit eden polis, 9 Mayıs'ta Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde yaptığı baskınla zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, suçu işlediğini kabul ederek cep telefonunu Fatih Aksaray'da 450 liraya sattığını itiraf etti. İşlemleri tamamlaman şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapkaç anı ve yaşanan kovalama ise kameralara yansıdı.