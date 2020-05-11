YEREL

Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı bulunan AVM’ler bugün açıldı. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezi önündeki oluşan metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. Sırada bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralını da yok saydığı görüldü.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı bulunan AVM’ler bugün kapılarını açtı. AVM’lerin çalışma saatleri ve giriş çıkış kuralları yeniden düzenlendi. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, AVM girişinde metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı görüldü. Vatandaşlar tarafından oluşturulan metrelerce kuyruk havadan drone ile de görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bazı ders isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili açıklama
Darbe tartışmaları! Tarihçi Cemil Koçak: 27 Mayıs ruhu CHP’de hala yaşıyor
Eşini dövüp sosyal medyada paylaşan erkeğin 21 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
İkinci elde satışlar azaldı fiyatlar yükseldi
Suudi Arabistan alarm veriyor! 3 katına çıkardılar
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye'nin desteği Hafter'i güçsüzleştirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Star Wars Günü şerefine Stormtrooper kıyafeti giyen kadın kelepçelendi
Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a olay cevap! CNN Türk porno yayınlamadıysa.
Engelliler Haftası mesajları 2020 resimli engelliler haftası tebrik sözleri
Venezuela'da darbe girişimiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı: Zorunda kalmazsam gitmem
İlkokul 1.2.3 ve 4. sınıflar EBA'ya ne zaman saat kaçta girecekler?
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sevda Noyan ve Esra Elönü'ye tepki! Bunların yüzünden...
Lise 9. 10 ve 11. sınıflar EBA'ya saat kaçta giriyor? Lise EBA giriş saatleri takvimi