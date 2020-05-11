Bülent Arınç'tan Sevda Noyan'a tepki: Millet başörtüsünden nefret edecek

Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu 'Arafta Sorular' programına katılan Sevda Noyan, canlı yayında içinde komşularının da bulunduğu ölüm listesi açıklaması tartışılmaya devam ediyor.



Gülen'e 17-25 Aralık'tan sonra övgüler dizmiş

Noyan'ın daha sonra 17-25 Aralık'tan sonra Fethullah Gülen'e övgüler dizdiği, eşi için İngiliz vatandaşlığı istediği ve Atatürk'e ağır hakaretler ettiği ortaya çıkmıştı.

"Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek"

Tartışmaya son olarak Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da girdi.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube programına katılan Arınç, Sevda Noyan hakkında, "Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek” ifadelerini kullandı.

Sevda Noyan de demişti?

Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan yazar Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuştu. Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı" diyerek şunları söyledi:



"15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır."