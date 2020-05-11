Cübbeli Ahmet Hoca'dan bomba darbe açıklaması! Rüyamda gördüm

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den bomba darbe iddiası... Hadi Özışık'ın Youtube kanalında soruları cevaplayan Cübbeli Ahmet Hoca, darbe tartışmalarına yeni bir boyut kattı.Darbe olacağını ve bunun rüyasını gördüğünü belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben bu rüyayı yakın görmedim. Yakın derken var 6-7 ay. Bir kaç rüya gördüm 15 Temmuz'dan sonra. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe. Ben durduruldum, indirildim kimlik soruldu. Sokağa çıkma yasağı var. Bu şekilde gördüm için Allah muhafaza buyursun' dedi.

İlk rüyamdan sonra 125 Temmuz darbesi oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe söylentilerinden nemalandığı iddialarına katılmayan Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi: "Darbe söylentileri var. Ben darbe tehlikesi de var diyorum. Ben rüyalar gördüm var. Üç dört rüyam var ve dört beş yıllık süreç. Benim ilk bir gazetede çıkmıştı bu rüyam. Yedi ay sonra 15 Temmuz oldu. Bu bir gazetede yazıldı. Yedi ay sonra 15 Temmuz oldu. Yazım derken röportaj yapılmıştı benimle.

Ben yine darbe tehlikesi görüyorum ama FETÖ değil

Ben yine darbe tehlikesi görüyorum. FETÖ ve destekçileri değil. Yalnız şu var yani Canan Kaftancıoğlu, zaten DHKP-C kafasıyla PKK kafasıyla devlete seri katil diyen bir kafa. Darbe olsa ona mı yarayacak sanki? Darbe olsa ona da yaramayacak.

Darbe tehlikesi var ama yakında değil!

FETÖ'nün darbe yapacak gücü yok öyle görmedik. Darbe tehlikesi var ama yakında demiyorum. Darbe tehlikesi önümüzde mevcut. Ekonomik kiriz mi bahane edilir? İşte o zaman silahlanma konusunda yine uyardım. Selefi derneklerin silahlanması sonra Şialar'ın silahlanması. Suriye'de bunlar mevcut.

"Bu askeri bir darbe"

Ben bu rüyayı yakın görmedim. Yakın derken var 6-7 ay. Bir kaç rüya gördüm 15 Temmuz'dan sonra. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe. Ben durduruldum, indirildim kimlik soruldu. Sokağa çıkma yasağı var. Bu şekilde gördüm için Allah muhafaza buyursun.