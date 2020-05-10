Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışında konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. İki yıllık inşaat sürecinin sonunda tünelde ışığı görüyoruz. İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. İstanbul şehrin kuzey aksı üzerinde çok önemli ve verimli toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Ray döşeme, sinyalizasyon işlemlerinin erkenden tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum.

Yerli ve milli imkanların kullanılmasına önem verdik. Bu proje Türkiye'ye çok büyük avantaj kazandıracaktır.Yeşilköy'deki 1000'er odalı sağlık tesisimizin son teftişlerini yaptık. Bayram öncesinde açılışını yapacağız. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.İnşallah bu salgının üstesinden gelecek ve çok daha büyük sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz.