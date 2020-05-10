MEDYA

TRT 1 Ramazan programında bomba eşcinsellik ve zina açıklaması

TRT 1’de yayınlanan Ramazan Sevinci adlı programda konuşan İstanbul emekli Başvaizi Mustafa Akgül zina ve eşcinsellik il ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İstanbul emekli Başvaizi Mustafa Akgül, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen 'İstanbul Sözleşmesi' için de 'Mevcut çektiğimiz sıkıntıdan dersimizi alalım. Mesaj iletmek istiyorum ne olur bunları çağdaş davranışlar olarak görmenin bize bir faydası yok diye altını çiziyorum' şeklinde konuştu.

Akgül, şu ifadeleri kullandı:

-"Bana göre bardağı taşıran şey, zinanın suç olmaktan çıkarılması ve eşcinselliğin normal kabul edilmesi, bu bir insan hakkıdır veya insan tercihidir diye normal ilan edilmesi bardağı taşırmıştır. Bütün parti liderlerine sesleniyorum ve diyorum ki ne olur kısa zamanda bir araya gelin ve şu İstanbul Sözleşmesi’yle zinanın suç olmaktan çıkarılması kararını iptal edin. Gelecek neslimizi kurtaralım. Mevcut çektiğimiz sıkıntıdan dersimizi alalım. Mesaj iletmek istiyorum ne olur bunları çağdaş davranışlar olarak görmenin bize bir faydası yok diye altını çiziyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 24 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Buket AydınKanal D'den neden istifa etti açıklaması olay oldu
Fahrettin Koca son rakamı açıkladı! Koronavirüs sayısında umut veren tablo
Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı
İsmail Saymaz'a sosyal medyadan başörtüsü çağrısı
Ercan Taner beIN Sports ile yollarını ayırdı
Devlet Bahçeli'den CHP'ye eleştiri, Berat Albayrak'a övgü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fransa Milli Eğitim Bakanı tuvaletten canlı yayın yapınca pantolonsuz çıktı
İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon polis kamerasında
Murat Övüç'ün sevgilisi Amerika'da yaşayan bir Ermeni kendisi anlattı
Kuşadası'nda yasağa rağmen denize girdiler
Almanya’da korona kısıtlamaları protesto edildi
Sedat Peker neden yurtdışına çıktığını açıkladı! Berat Albayrak ismiyle komplo
Gana’nın dans eden cenaze taşıyıcıları koronavirüs mesajı paylaştı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti