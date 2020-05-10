İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun katıldığı son program yayınlandı

Merhum ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Tuzla Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliklerine katılmıştı. Döngeloğlu, katıldığı son programında “Bir değil, belki birkaç nesilde bir görülecek ender bir olayla bu yıl Ramazan ayını biraz keder ve hüzünle karşıladık. Virüs imtihanıyla baş başa kaldığımız bu günlerde, bizler sizlerin evlerinize bu programlarla misafir oluyoruz.” sözleriyle sohbetine başlamıştı.

Döngeloğlu , “Bilim insanları hangi dinden, ırktan olursa olsun evde kal, diyorlar. Bayramı bayram gibi yapmak için evde kalalım. Türkiye sağlık alanında en önde ülkelerden biri. Siz dua edin Allah’ın kapısında durun. Allah’a çok dua ederseniz o sizin duanızı geri çevirmez” dedi.