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Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: F.Bahçe'ye sol bekin kralı geliyor

Son günlerde Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili yorumlarda bulunan Acun Ilıcalı, bu kez de sol bek bölgesine alınacak oyuncu hakkında konuştu.

Verdiği bir röportajda Mesut Özil'in sözleşmesi bittiğinde Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyleyen ve "Bu konuda da üstüme düşeni yaparım. İş oraya geldiği zaman golü atarız diye düşünüyorum." diyerek sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran Acun Ilıcalı, bir bomba daha patlattı.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in de yer aldığı bir programa katılan Ilıcalı, "Sol bekin kralı geliyor rahat olun." diyerek Fenerbahçe'nin yıldız bir ismi kadrosuna katacağını söyledi.

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