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Fransa Milli Eğitim Bakanı tuvaletten canlı yayın yapınca pantolonsuz çıktı

FRANSA Millî Eğitim ve Gençlik Bakanı Jean-Michel Blanquer anlı yayın esnasında telefonunu düşürünce, tuvalette pantolonsuz klozetin üstünde otururken yakalandı ve çıkardığı sesler sosyal medyada olay oldu.

Fransa Millî Eğitim ve Gençlik Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransa kanalı BFMTV canlı yayında telefonla görüntülü olarak katıldı.

Ancak canlı yayında herkesi şoke eden anlar yaşandı. Fransız bakan bir anlık boşluğa geldi ve dengesi kaybetti telefonu elinden düşürdü.

Canlı yayında dengesini kaybeden bakanın klozet üzerinde pantolonsuz oturduğu ortaya çıktı. Çıkardığı yellenme sesleri ise herkesi şoke etti.

Canlı yayındaki talihsiz anlara şahitlik eden spiker bir anda şaşırdı ama canlı yayına devam etti.

Fransa Millî Eğitim ve Gençlik Bakanı Jean-Michel Blanquer Twitter'de TT oldu. İşte sosyal medyada viral olan o görüntüler...

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