Gana’nın dans eden cenaze taşıyıcıları koronavirüs mesajı paylaştı

Gana’daki cenaze taşıyıcıları, 2017’de ilk kez tabut taşırken yaptıkları dansın BBC Afrika tarafından paylaşılan videosuyla viral olmuştu. Koronavirüs pandemisi sırasında da ikinci bir şöhret dalgası yakaladılar ve sosyal medyada kara mizahın konusu oldular. Yakaladıkları şöhretin ardından ekip bir video yayınlayarak dünyadaki tüm doktorlara teşekkür etti.

Cenaze taşıyıcılarından evde kalın uyarısı

Ekibin lideri Benjamin Aidoo tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda doktorlara seslenerek “Dünyadaki tüm doktorlara teşekkür etmek istedik. Çok çalışıyorsunuz ve hepimize iyi bakıyorsunuz” dedi. İzleyicilerine ise “Evde kalmanız gerektiğini unutmayın” diyerek uyarıda bulundular. Gana’da Nana Otafrija Cenaze ve Bekleme Hizmetleri adıyla görev yapan ekip, sizin ve sevdiklerinizin cenazesini daha az kasvetli hale getirme amacıyla çalışıyor.