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Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı evde spor keyfi

Hacı Sabancı’nın kardeşi Kerim Sabancı boğaza karşı spor keyfini sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin sona ermesi için alınan tedbirlerden biri de uygulanan sokağa çıkma yasakları oldu.

İstanbul'da uygulanan yasak nedeniyle insanlar evlerinde kaldı.

Onların keyfi yerinde

Güzel havada evinin balkonu bile olmayanlar üzüntüyle camdan dışarıya bakarken Sabancılar yalısının önünde Boğaz'a karşı spor yaptı.

Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ile spor yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

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