MEDYA

Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i oyundan kovdu! Evrim'den olay sözler!

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununda ise sinirlenen Yasin ise Evrim'e söylediği lafların ardından Acun Ilıcalı tarafından oyundan atılıyor. Ada konseyinde ise Evrim'in Yasin hakkındaki sert sözleri dikkat çekiyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı.

Survivor 71. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020'nin 9 Mayıs Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yine nefes kesecek. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen ünlüler ile gönüllülerin kıyasıya mücadelesi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Dokunulmazlık oyununa Yasin'in sinirli hareketleri damga vuracak. Yasin oyun sırasında Evrim’e söylediği sözlerle Acun Ilıcalı'yı da kızdırıyor. Acun Ilıcalı, "Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git" sözleriyle Yasin'i oyundan kovuyor.

Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde de gerginlik sürüyor. Oyunda yaşanan olayı değerlendiren Evrim'in "Yasin benim babamın oğlu değil. Ben onu yerin dibine sokar üstüne de toprağı atarım" sözleri dikkat çekiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Apple'dan normalleşme adımı! ABD’de mağazaları açıyor
Tofaş'tan sevindiren karar! Koronavirüs nedeniyle garanti sürelerini uzattı
Derneğe kumar baskını! 37 kişiye 113 bin 400 lira para cezası
Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı havadan görüntülendi
Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı 
Bakan Adil Karaismailoğlu: Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor? İşte cevabı
Hakan Bayrakçı CNN Türk'te CHP'ye fena patladı!
Sedat Peker neden yurtdışına çıktığını açıkladı! Berat Albayrak ismiyle komplo
Devrilen vincin altında kalan işçi öldü
24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Özışık'tan CHP'nin darbe imasına sert sözler
Konya'da esrarengiz evi müdürlük takibe aldı kadın: Hocaysa hoca doktorsa doktor