Serenay Sarıkaya konuşamadı dillere düştü eski sevgilisi Kerem Bürsin'e benzetildi

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz bir dergi için Instagram'da canlı yayına katıldı.

Katıldığı canlı yayındaki bol “eeee”li konuşması eski aşkı Kerem Bürsin'e benzetilen Serenay Sarıkaya sosyal medya platformlarında alay konusu oldu.

Sarıkaya'nın bu videosu sosyal medyada elden ele yayıldı.