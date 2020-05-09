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Sevda Noyan'ın skandal açıklamaları nedeniyle Kanal 7 özür diledi

Ülke TV ve Kanal 7'den yapılan açıklamada Yazar Sevda Noyan'ın alay yaratan "benim listem hazır" açıklamalarına ilişkin "Tasvip etmediğimiz sözler sarf edildi, özür dileriz" denildi.

Ülke TV ve Kanal 7, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" ifadeleriyle büyük tartışma yaratan Sevda Noyan hakkında açıklama yaptı.

Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programında sarfedilen sözlerle ilgili Ülke TV'den yapılan açıklamada bu sözlerin tasvip edilmediği belirtilerek özür dilendi.

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