Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı

Oyuncu Burak Deniz Arnavutköy'de kaza yaptı. Aracı ile seyir halinde olan Burak Deniz, motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazanın ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu.

29 yaşındaki ünlü oyuncunun ve motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.