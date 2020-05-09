Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı
Ünlü oyuncu Burak Deniz Arnavutköy'de trafik kazası geçirdi. Motosiklet sürücüsüne çarpan Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Oyuncu Burak Deniz Arnavutköy'de kaza yaptı. Aracı ile seyir halinde olan Burak Deniz, motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazanın ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu.
29 yaşındaki ünlü oyuncunun ve motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.