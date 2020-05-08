DÜNYA

Ermenistan meclisinde yumruklar konuştu

Ermenistan Parlamento’sunda corona virüsü ile mücadele kapsamında toplandı. Bugünkü yapılan oturum sırasında Bright Armenia (Parlak Ermenistan) milletvekili ile Sassoun Mikaelian arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar meclisteki kameralarca anbean kaydedildi.

Ermenistan Parlamentosu'nda dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına ilişkin bugün toplandı.

Yapılan oturumda milletvekilleri arasında geçen sözlü tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı.

Parlak Ermenistan partisi Milletvekili Edmon Maroukian, kürsüde konuşma yaptığı sırada Milletvekili Sassoun Mikaelian ile tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince koltuğundan kalkan Mikaelian kürsüye yaklaştı ve kürsüden inen Maroukian'a tokat attı.

Tokadın ardından diğer milletvekillerinin de arbedeye karıştığı görüldü.

Arbede ise yerini yumruklu kavgaya bıraktı.Kavga nedeniyle oturuma ara verildiği belirtildi.

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