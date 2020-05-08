Sedat Peker neden yurt dışına kaçtığını açıkladı! Berat Albayrak ismiyle komplo

Sedat Peker, tam da Alaaddin Çakıcı ile 'hatırlı bir dost'un araya girmesiyle barışmasının ardından yeni videosuyla gündeme oturdu. Peker, YouTube üzerinden yayınladığı bir video ile yurt dışına çıkma nedenini açıkladı. Yaklaşık iki yıl önce bazı insanların kendisine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini bitirmeye çalışacağını söylediğini ancak bunları ciddiye almadığını ifade eden Peker şöyle konuştu:



Bir gün bana bir cep telefonu gönderildi

"Sonra bir dönem bu sürekli devam edince beynimin içinde bu yer edinmeye başladı. Yanıma gelenler sürekli bunu söylemeye başladı. Bir gün bana bir telefon yollandı. Bu telefonun kamerasından çekim yapılmış kamera çekiminin içerisinde bir dosya ve bu dosya bana karşı hazırlanan örgütlü bir suç dosyası."

FETÖ'cülerin taktiği olan bir dosya

"Ben bunu alınca dedim ki UYAP’a kaydedilmemiş. Sayın cumhurbaşkanımızın sözü var. ‘Fettullahçıların yapmış olduğu hiçbir şeyi yapmayacağız’ diye ancak UYAP’a işlenmemiş ya da işlenmişse başka bir isimle işlenmiş FETÖ'cülerin taktiği olan bu şekilde dosya hazırlanmanın anlamı ne olabilir."

Bana böyle bir dosya yok dediler

"Bana böyle bir dosya yok dediler. Daha sonra bana dönüp, 'ya önemli bir şey değil' dediler. Ben de "abi Allah aşkına önemli bir şey olmasa bunu UYAP'a yüklerler mi?' dedim. Bunda büyük bir art niyet var."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Berat Albayrak'la ilgili iddialar sürekli duymaya başladığını dile getiren Peker, bundan artık emin olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

İddialar sürekli tekrarlanınca en iyi şey yurtdışına çıkmaktı

"Ben bununla ilgili yapacağım en iyi şeyin yurt dışına çıkmak olduğuna karar verdim. Yurt dışına çıkarken iki gün sonra dönecekmiş gibi kayıtlar tutturdum. Ancak içimden geçen şey geri dönmemekti. Hem eğitimim hem tedavilerim işlerim vardı."

Uçağımı pistte bir saat beklettiler

"Uçağa bindik tam uçak kalkacakken pistin orada 1 saat kadar durduruldu. Kaptana sordum 'bilmiyorum' dedi. Sonra dediler ki 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağı gelecek ondan bekliyoruz'. Ama o gün Cumhurbaşkanı'nın uçağının oraya inişi yoktu.

Arkadaşım aradı ve dedi ki: Berat Bey talimat vermiş

"Neyse biz uçağa bindik. Karadağ'a geldik. 2-3 saat sonra arkadaşım aradı. 'Sizi bugün havaalanında beklettiler, Berat Bey talimat vermiş sakın yurt dışına çıkmasına izin vermeyin. Onu gözaltına alın sonra cezaevine atın'. Demişler ki 'Efendim dosya hazır değil. Yasak olmadığı için bırakmazsak suç olur. Zaten sürekli Karadağ'a gidip geliyor. Yine gelir.' Artık kafamın içinde her şey netleşti kesinlikle Berat bey beni yok etmek istiyor"

Berat Bey'in çevresini aradım, yalan dediler ve kapattım

Peker sözlerinin devamında Berat Albayrak'ın çevresinden birini aradığını, o kişinin kendisine Berat Albayrak'ın böyle bir şey yapmayacağını söylediğini beliriterek, "Üç hafta sürdü. Yanıma kim gelirse bu konuyu açarsanız sizi kovarım dedim. Ve bu konu 3 hafta içerisinde gündemden kalktı" dedi.

Bir kere de namuslu gazetecilik yapın

Sedat Peker, videonun ardından yapılan "Sedat Peker, 'Berat Albayrak beni yok etmeye çalışıyor' dedi" haberleri üzerine Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Peker o açıklamasında "Bir kere namuslu gazetecilik yapın. Ben açıklamamda devamlı Sn. Berat Albayrak’ın ismini kullanarak fetöcü yapının bana karşı organizasyon yaptığını söylüyorum. Bakan beyefendinin, bunlardan haberi dahi olmadığını söylüyorum.

Daha sonra sistematik bir saldırı başladı

Daha sonra kendisine karşı sistematik bir saldırı başlatıldığını belirten Peker, "Onu planlayıp başaramayanlar. Sistematik olarak polis teşkilatının içinde bir klik tarafından desteklenen birkaç tane çakalın, derin devlet olduğunu iddia eden çakal, bir anda lağımdan boşalan karaktersiz insanların sözlerini duymaya başladım" dedi.

Hanımağa ve tehdit edenlere cevap

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş ve kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği başka kişilere de isim vermeden cevap veren Peker, "Lağımdan boşalan fareler gibi namus şeref bilmeyen düşmanlık bilmeyen haya bilmeyen karaktersiz insanların sözlerini duymaya başladık" dedi ve ekledi:"Böyle şerefsiz böyle hayasız düşmanların bana denk gelmesi yüce Allah’ın benim için bir imtihanıdır diye düşünüyorum..."

Geri zekalı görünüyorsam benim için ölümden kötü

"Beni üzen vallahi şu an oradan bakınca bu kadar geri zekalı gibi görünüyorsam bu benim için ölümden daha kötüdür. Yani 3-5 tane adama küfür ettireceksin ben de liseli, ortaokulu genç kardeşlerim gibi ergen havasında davranıp onları vuracağım. Yani bu mu yani sizin planınız. Yani sizin zeka seviyeniz bu mu... Benim sinirlerim çelikten kardeşim. 80 milyonu çıkarın küfür ettirin isterseniz. İsterseniz 8 milyarlık dünya nüfusuna küfür ettirin ben planın dışına çıkmam. Gücünden emin olanlar her zaman plan sahibi olanlardır."

"Keramet laf söylemekte değil, yapabilmektedir"

Gücünden emin olduğunu söyleyen Peker, Saddam Hüseyin örneğini vererek devam etti. "Saddam da atıp tutuyordu hatırlarsanız sonuç lağım çukurunda, b*k çukurunda oldu. Keramet laf söylemekte değil. Her zaman söyledigim gibi o lafları yapabilmektedir." ifadelerini kullanan Peker, şunları söyledi:

O uyuşturucu bağımlısı müptezellere....

"Bu şahıslarla benim muhattap olmam mümkün değil. Zahmet olmazsa siz onlara iletin. O zavallı uyuşturucu bağımlısı müptezellere söylemiyorum. Onları organize edenlere söylüyorum. Böyle şerefsiz, böyle hayasız düşmanların bana denk gelmesi yüce Allah’ın benim için bir imtihanıdır diye düşünüyorum"

2030'da tüm dünyanın saygı duyduğu bir isim olacağım

Üniversite yıllarında arkadaşının kendisine planlarını sorduğunu belirten Peker, "2020 yılında Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'nın saygı duyulan ismi olacağım. 2030’da da tüm dünyanın saygı duyduğu bir isim olacağım." cevabını verdiğini söyledi.

"Uzayı fethetmeyi düşünüyorum"

"Sene 2020 Kafkasya’da da Balkanlar’da da Orta Doğu’da da bir çok ülkede bir çok dostumuz var şükürler olsun. Saygı duyulan bir isimimiz var" diyen Peker, gelecek planlarından da şöyle bahsetti: "2030’dan sonra da Allah uzun ömür verirse uzay bilimi ile ilgileneceğim. Büyük teleskoplar yapıp, şehirden uzak bir yerde ev yapıp kalan hayatımı da gökyüzünü, uzayı, kozmozu inceleyerek geçireceğim. Uzayı fethetmeyi düşünen bir adamı böyle basit numaralarla yenemezsiniz"