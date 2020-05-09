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Özışık'tan CHP'nin darbe imasına sert sözler

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katıldı gündeme dair açıklamalar yaptı.

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'li bazı isimlerin iktidara yönelik darbe imalarına CNN Türk'te cevap verdi.

CHP'li Özgür Özel gibi isimlerle bazı gazetecilerin ağız birliği yaparak darbe imasında bulunduğunu söyleyen Özışık, Türkiye'nin 15 Temmuz sürecinde yaşadıklarını hatırlatarak milletin bir daha böyle darbe girişimlerine izin vermeyeceğini söyledi.

Ayşenur Arslan'ın PKK'nın silahlı gücüne benzer bir gücün CHP'nin de oluşturması gerektiği yönündeki sözlerini de hatırlatan Özışık, CHP'ye yönelik tasfiye iddialarına ise "CHP iktidarda mı da tasfiye olsun" sözleriyle cevap verdi.

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