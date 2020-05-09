DÜNYA

Şoke eden görüntü! Venezuela'da insan suretini andıran domuz dünyaya geldi

VENEZUELA'NIN Lara eyaliende insanların fiziki özelliklerine benzerliğiyle dikkat çeken bir domuz doğdu.

Venezuela'da hayretler uyandıran bir olay yaşandı. Ülkenin Lara eyaletindeki bir çiftlikte yeni doğmuş bir domuzun çiftlikteki diğer domuzlardan farklı olarak göz, saç ve yüz yapısının insan yapısına benzediği dikkat çekti. İnsan suretini andıran domuzun resmini sosyal medyadan paylaşan çiftçi, " Şaşkınım, insanı andırıyor. Bu resmen bir mucize" dedi. Çiftçinin yeni doğmuş domuzu elinde tuttuğu anlar ve şaşkınlığı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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