MEDYA

İsmail Saymaz'a sosyal medyadan başörtüsü çağrısı

Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan'ın programında 28 Şubat'ın en önemli aktörlerinden Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer başörtüsüyle ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

Son dönemde bazı çevreler tarafından tekrar gündeme getirilen başörtüsü konusu yine suistimal edilmeye başlandı.

Gülseven Yaşer'in Ayşenur Arslan'a yapmış olduğu açıklamaların üzerinden kısa bir süre geçmişken gazeteci İsmail Saymaz'ın toplumda başörtülülere hakaret edilmesi gibi bir şeyin söz konusu olmadığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Beraber vuralım yerden yere demişti
Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu fark ederek Gülseven Yaşer'in yapmış olduğu açıklamalarla İsmail Saymaz'ın tepkisini aynı görüntüye montajlayarak gözterin o isimleri beraber yerden yere vuralım diyen İsmail Saymaz'a çağrı yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı
İBB'den toplu taşıma açıklaması: 11 Mayıs'ta ulaşımda sıkıntı yaşanacak
Kırgızistan'da Büyük Zafer'in 75. yılı kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı
Devlet Bahçeli'den CHP'ye eleştiri, Berat Albayrak'a övgü
İsmail Saymaz'a sosyal medyadan başörtüsü çağrısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı evde spor keyfi
Burak Deniz kaza yaptı! Ehliyetine el konuldu
Murat Övüç'ün sevgilisi Amerika'da yaşayan bir Ermeni kendisi anlattı
'Sokak köpeklerini mermi manyağı yapacağım' demişti polise bakın nasıl konuştu
TRT 1 Ramazan programında dikkat çeken eşcinsellik ve zina yorumu
Sedat Peker neden yurtdışına çıktığını açıkladı! Berat Albayrak ismiyle komplo
Almanya'da camiye çirkin saldırı kamerada
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti