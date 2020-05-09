YEREL

Jeneratör hırsızları güvenlik kamerasında

Gaziantep'teki 5 hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen 3'ü otodan olmak üzere toplam 5 adet hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların bir iş yerinden çay, başka bir iş yeri önünden jeneratör ile park halindeki iki halk otobüsünden hırsızlık yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yakalanan şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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