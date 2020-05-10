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Mardin'de polisin tepki çeken görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı

MARDİN Nusaybin'de 24 Nisan'da çekilen görüntülerde polislerin site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen çocuğu kolundan tutup zırhlı aracın yanına götürdüğü görüldü. Kaymakamlık ise polisin açığa alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, sosyal medyada Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuklara polis ekiplerinin müdahalesi hakkında paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “24 Nisan 2020 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili olarak; polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş ederek müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen polis memuru hakkında soruşturma başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı

24 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı esnasında kaydedilen görüntülerde Mardin Nusaybin Fırat Mahallesi Toplu Konut 7. Etap bahçesinde oynayan çocuklar, sivil polisler tarafından havaya ateş açılarak kovalandı.

Görüntülerde tüm çocukların onlara doğru koşarak gelen polisin ateşlediği silahın etkisiyle korkup saklandıkları görülüyor.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen ve kaçamayan bir çocuk ise görüntülerdeki polis tarafından kolundan tutulup zırhlı aracın yanına götürülüyor.

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