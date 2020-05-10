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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Anneler Günü paylaşımı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajda, "Evladını, vatan toprağına emanet eden annelerimiz başta olmak üzere, beni büyüten annemin, çocuklarımın annesinin ve tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü dolayısıyla Twitter'dan yayımladığı video mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili annelerimiz, gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizler gözümüzün nuru, başımızın tacısınız. Şefkatin, merhametin, sabrın, fedakarlığın, karşılıksız sevginin en büyük timsali sizlersiniz. Dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren aramızda oluşan derin bağ, rahmetin en büyük, en latif tecellisidir. Bu Allah'ın, annenin kalbine koyduğu sevgidir. Biz o sevgiye tutunur, o sevgiyle var oluruz.

Nazımızı, kahrımızı, cefamızı, hiç yüksünmeden hep annelerimiz çeker. Canınızdan can katarak, binbir zahmet ve emekle büyüttüğünüz yavrularınız, gün gelir yuvadan uçar. Bayramlarda, pencerelerin ardında hasretle yolumuzu bekleyen yine sizlersiniz."

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