İYİ Parti lideri Meral Akşener'den liderlere çağrı! 'Memleket Masası' kuralım

Fox TV'de "Çalar Saat Hafta Sonu" programında Akşener, "Bir masa etrafında toplanmamız lazım, ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adını da 'Memleket Masası' diyelim. Gıda erişimi ve gıda güvenli olacak bundan sonra, tarım üretimi önemli olacak. Dünya küçülecek gibi görünüyor. Böyle bir ortamda yurt dışına karşı da birlikteliğin önemli olacağını düşünüyorum." dedi.