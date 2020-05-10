ABD'de takla atan cipin içinden uçtu! Ezilmekten son anda kurtuldu

Kaza, Güney Karolina eyaletindeki Charleston kentinin Hanahan ilçesinde meydana geldi. Virajı dönemeyen ve kontrolden çıkan cip, bir evin bahçesine doğru takla atmaya başladı.

Görüntülerde, cipin taklalar attığı sırada bir kişinin camından uçarak yere düştüğü görüldü. O sırada takla atmaya devam eden cip, yerde yatan adam üzerinde durdu.