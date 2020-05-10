DÜNYA

ABD'de takla atan cipin içinden uçtu! Ezilmekten son anda kurtuldu

ABD'dede virajı dönemeyen cip kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Takla atan cipin camından dışarıya uçan bir yolcu yere düştü. O sırada takla atmaya devam eden cip tam camdan uçan ve yerde yatar halde duran adamın üzerinde durdu.

Kaza, Güney Karolina eyaletindeki Charleston kentinin Hanahan ilçesinde meydana geldi. Virajı dönemeyen ve kontrolden çıkan cip, bir evin bahçesine doğru takla atmaya başladı.

Görüntülerde, cipin taklalar attığı sırada bir kişinin camından uçarak yere düştüğü görüldü. O sırada takla atmaya devam eden cip, yerde yatan adam üzerinde durdu.

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