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65 yaş üstü vatandaşlar Taksim Meydanı'nı doldurdu!

Sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 4 saatlik izninin başlamasıyla, Taksim'e akın etti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 65 Yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkamıyordu.

Bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilen vatandaşlar; Taksim Meydanı'na gelerek anıt önünde fotoğraf çekti, banklarda oturdu ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Taksim'deki kalabalık, havadan da görüntülendi.

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