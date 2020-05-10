65 yaş üstü vatandaşlar Taksim Meydanı'nı doldurdu!

Koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 65 Yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkamıyordu.

Bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilen vatandaşlar; Taksim Meydanı'na gelerek anıt önünde fotoğraf çekti, banklarda oturdu ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Taksim'deki kalabalık, havadan da görüntülendi.