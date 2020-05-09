YEREL

Kedi ile saksağanlar arasında yaşanan ilginç anlar kamerada

MUĞLA'da, iki saksağan ile kedi arasında yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Muslihittin Mahallesi Şedit Özken Aşınmaz Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde saksağanlar ile kedi arasında ilginç anlar yaşandı. İki saksağan bir otomobilin önünde güneşlenen kedinin yanına giderek ötmeye başladı. Kedinin sessiz kalması üzerine kuşlar ötmeye devam etti. Sevimli kuşlar, kedinin yakasını bir türlü bırakmazken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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