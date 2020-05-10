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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Metro projesinde ilk ışık göründü

İSTANBUL Havalimanı'na hızlı ve konforlu erişim sağlanacak şekilde projelendirilen Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metro tünelleri törenle açıldı. Tamamlandığında bu proje, Türkiye’nin ilk 'Hızlı Metro' sistemi olacak.

Tüm metrolarda maksimum hız 80 km iken, Türkiye’de ilk kez bir metro sistemi, 120 km/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini bildirdi. Erdoğan, video konferansla katıldığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ndeki konuşmasına, annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Yaklaşık 2 yıllık inşaat süresi sonunda metro hattımızın tünelinde inşallah bugün ışığı görüyoruz. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. Ayrıca İstanbul, şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatlarıyla bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır." diye konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

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