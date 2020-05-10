Rıdvan Dilmen: Lig mutlaka oynanmalı ama...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye'de futbolun başlama tarihi hakkında açıklama yapan TFF ve Başkan Nihat Özdemir hakkında konuştu.

Dilmen, "Biz açıkçası bu durumdan da çıkacağız. Biz burada bir itiraf yapmalıyız. Programı önceki günlerde olduğu gibi saat 14:00 civarında çektik ancak akşam saatlerinde TFF bir açıklama yaptı. Şimdi bizim içeriğimiz haksızlık olurdu o nedenle programı canlı yaptık. Tabii bu daha önce görülmemiş bir durum. TFF başkanı Nihat Özdemir bence bu açıklamayı daha önce yapmalıydı"

"Oynamayalım demiyorlar, tarihi erken diyorlar"

Açıklamalarının ardından çok eleştiri oldu. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Volkan Bey'in açıklamalarını gördüm ve çok beğendim. Onlar oynamak istiyorlar ancak süre yeterli değil. Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman hocalarımız dışında televizyonlara çıkıp bu konuda açıklama yapan başka teknik adam olmadı. Örneğin Rıza Çalımbay'ın takımı kendi kariyeri ve kulüp tarihi için çok kritik bir yerde. Üzerindeki üç takım kendi aralarında oynayacak ve fikstür avantajı var ama oynamayalım demiyorlar, tarihi erken diyorlar.

"Bundesliga emsal olacak"

Nihat Bey son yaptığı açıklamada, '7 ayrı tarih var' dedi. Bu tarihler muhtemelen 12 Haziran, 19 Haziran, 26 Haziran diye gidiyordur. Bana göre Temmuz ayı sonunda oynanabilir. Tabii bir avantajımız daha var, Bundesliga başlayacak. Önemli bir lig. Bundesliga ve diğer liglerde başlayacak, bunlar emsal olacaktır. Ulaşım konusunda da 12 Haziran'a daha hazır olmadığımız için oyuncular ve aileleri tedirgin. Bence 24 Temmuz gibi başlayabiliriz. O dönemde zaten süreç takip edilir ve yol haritası çizilir. Bence kısaltılmış lig oynanır.

"Fatih Terim, Şenol Güneş ve Yılmaz Vural ile birlikte..."

Bugün dinledim. Lyon başkanı, '7 Ağustos tarihinde Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız' diyor. Burada kararı federasyonlara bırakmaları lazım. Burada şunu demek lazım teknik adamlarla hiç istişare edilmemiş. Hatta kaptanlarla konuşmaları lazım. Şenol hoca önemli değerlerden biridir. Tırnakları ile buraya gelmiş, aile terbiyesi olan, öğretmenlik vasfı olan biri. Fatih Terim var. Dünya kadar kupa kazanmış, 3-4 kez A Milli Takım seviyesine gelmiş. Şuan çalışan teknik adamların hocalarıdır. Mesela alt liglerden Yılmaz Vural hoca onu da katılımı ile bir konsorsiyum oluşturulmalı. Takım kaptanları da katılır ve bir karar verilir. Oynamayalım demiyorlar ama bir ay daha izin istiyorlar.

"Lig oynanmalı ama..."

Lig mutlaka oynanmalı. Kim ipi göğüslerse kupayı kaldırsın ve bizi temsil etsin tabii hakkı ama zaman konusu önemli. Biz bir de yanlış yaptık önce antrenmanlara başladık sonra test yaptırdık. Önümüzdeki yılı da bilemiyoruz ne durumda olacağımızı bilmiyoruz.

"FIFA tarafından alınan karar doğru"

FIFA tarafından alınan karar olağanüstü doğru karar. IFAB'ın onayladığı beş oyuncu değiştirme hakkı çok doğru. Mesela bak önümüzdeki hafta B. Dortmund- Schalke maçı var. Kıran kıran oynanacak maç.

"Basketbolda sezonu kapatacaklar"

Basketbolda tabii onlar kendileri istişare ettiler ve bir karar verdiler. Orada tabii tecrübeli isimler var yarın kararlarını açıklayacaklar. Kendi sağlık kurulları ile karar aldılar. 'Özerk olarak kararı alıyoruz' diyorlar. Yarın da açıklayacaklar ve muhtemelen sezonu kapatacaklar."