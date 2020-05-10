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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mucize kurtuluş

İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan ve denizden sağ olarak çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı. Sezgin D. adındaki kişinin denizden tekneye çıkarılma anları kameraya yansıdı.

İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelen bir erkek, köprünün demir korkuluklarına çıkarak kendini denize bıraktı.

Denize düştükten sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalan kişi, yüzmeye başladı.

O sırada eğitim dalışında olan Deniz Şube Müdürlüğü dalgıç polisleri, yorularak su üstünde çırpınan kişiyi bota alarak kurtardı.

Baltalimanı iskelesine çıkarılan kişiye, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

Polislerle konuşan ve adının Sezgin D. (35) olduğunu söyleyen kişi, daha sonra ambulansa alınarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çıkarılma anı kamerada

Sezgin D. adındaki kişinin denizden tekneye çıkarılma anları kameraya yansıdı.

Görüntülerde; dalgıçlar tarafından su yüzeyinde tutulan Sezgin D.'nin bota çıkarıldığı görülüyor.

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