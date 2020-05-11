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ATV Kim Milyoner Olmak İster'de Muhammed Ali sorusu programa damga vurdu

1971'deki Muhammed Ali-Joe Frazier maçında ön sıralarda bilet bulmak çok zor olduğu için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir? sorusu bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı.


Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1971'deki Muhammed Ali-Joe Frazier maçında ön sıralarda bilet bulmak çok zor olduğu için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru
Soru: 1971'deki Muhammed Ali-Joe Frazier maçında ön sıralarda bilet bulmak çok zor olduğu için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir?

A: Frank Sinatra

B: Elvis Presley

C: Marlon Brando

D: Alfred Hitchcock

Doğru cevap: Frank Sinatra

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