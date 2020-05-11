Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sevda Noyan ve Esra Elönü'ye tepki! Bunların yüzünden...

Cübbeli Ahmet, Hadi Özışık'ın Youtube kanalına katıldı ve gündeme dair açıklamalar yaptı. Cübbeli, bir TV kanalında söylediği sözlerle gündemden düşmeyen Sevda Noyan ile ilgili bomba açıklamalar yaptı.

Sevda Noyan'ın "komşularımın listesini" yaptım sözleri

Çok yanlış, çok üzüldüm! Adnan Oktar meselesinde uyardım, FETÖ'de uyardım. Bunlardan dolayı da hapis yattım. IŞİD meselesinde canım tehlikeye girdim. Bir insana faydam olur mu diye düşündüm. Muhalifler bazı şeyleri abartıyorlar. Bu abartı değil tabii ki... Bu şimdi hakikaten konuşulmuş.

Ne gerekiyorsa o yapılmalı...

(Komşularının listesini yapmış) Ben hicap duydum... Bir Müslüman'ın benim komşum Yahudi olsa, Hristiyan olsa fırsat bulduğumda onu kesmek için, boynunu vurmak için değil gece kalkıp "Ona hidayet eyle, onu da cennet ehlinden eyle" diye dua edemiyorsam zaten adam değilim. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Buna ne gerekiyorsa icabı yapılmalı. Yaptığı nefret suçu!

Böyle şeyler İslam'da yok...

Biz böyle düşünmüyoruz, böyle şeyler İslam'da yok. Biz oturduğumuz yerde komşularımızı şu içki içiyormuş, şu eşkiyaymış diye takip etmiyoruz. Eşkiya ise devlet baksın. Allah'a karşı günah işliyorsa o da Allah'la kulu arasında.

Bunların yüzünden tüm başörtülüleri...

Bu konuşmayla tüm İslam camiasının, başörtülü kardeşlerimizin başörtüsünün altında, sakalımızın üstünde böyle düşünceler var sanıyorlar. Yani biz fırsat bulsak bunları keseriz zannediyorlar...

"Ben adaletten yanayım"

Başka bir kanalda böyle bir konuşma bizim taraf hakkında yapılsa, eğer oraya ceza kesiliyorsa ona da kesilmeli. Ben adaletten yanayım. Annem rahmetli "idama gitsem doğruyu söylerim Ahmet" derdi. Şimdi başka kanalda bu olduğunda böyle oluyorsa, bizden biri diye bunu muaf tutamayız."