MAGAZİN

Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağına garip tepki: Koronadan ölmeyi tercih ediyorum

Ünlü sunucu Seda Akgül, sosyal medyadan paylaştığı videoda sokağa çıkma yasağına karşı yaptığı yorumla tepki çekti. Seda Akgül, "Yetkililere yalvarıyorum; ne olur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" dedi.

Ünlü sunucu Seda Akgül son olarak sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrılmış ve İstanbul'u terk ederek koronavirüs salgınını Çeşme'deki evinde geçirmeye başlamıştı. Seda Akgül 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaptığı video paylaşımında tuhaf sözler sarf etti.

Seda Akgül sosyal medyadan paylaştığı videoda "Yetkililere yalvarıyorum; nolur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Beden ve ruhu ayıramazsınız. Artık şunu mu dedirteceksiniz; ‘ya korona canımı alsın daha iyi.’ Ben bunu demek üzereyim. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" sözlerini sarf etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
4 günlük sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Muaf tutulan şehir sayısı 5 oldu
Ali Koç istedi Frey Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Emre Belözoğlu'nun transferini bitireceği tek isim
Mahkumlar erken tahliye olabilmek için kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Koronavirüs Toyota'yı fena vurdu! Yüzde 79 düzeyinde kayıp bekliyor
Solunum cihazı yangın çıkardı! Yoğun bakımdaki beş hasta öldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koronavirüs hastası yoğun bakımdan penguen dansı ile çıktı
İspanyol sağlık çalışanı koronavirüsten bakın nasıl korunuyor
Tokat'ta iyilik zinciri 2 bin ailenin veresiye borcu ödendi
Çekirge sürüsü ve koronavirüs kıyamet alameti mi? Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı
Kars Çayı, yağmur ve karın erimesiyle taştı
18 Mayıs 2020 pazartesi tatil mi oldu yeni haber Erdoğan duyurdu
Koronavirüsü yenen NTV muhabiri Korhan Varol tedavisini adım adım görüntüledi
Burcu Kartal yaşı kaç Sinan Özen'in eşi kimdir ne iş yapıyor?