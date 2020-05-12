Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağına garip tepki: Koronadan ölmeyi tercih ediyorum
Ünlü sunucu Seda Akgül, sosyal medyadan paylaştığı videoda sokağa çıkma yasağına karşı yaptığı yorumla tepki çekti. Seda Akgül, "Yetkililere yalvarıyorum; ne olur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" dedi.
Ünlü sunucu Seda Akgül son olarak sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrılmış ve İstanbul'u terk ederek koronavirüs salgınını Çeşme'deki evinde geçirmeye başlamıştı. Seda Akgül 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaptığı video paylaşımında tuhaf sözler sarf etti.
Seda Akgül sosyal medyadan paylaştığı videoda "Yetkililere yalvarıyorum; nolur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Beden ve ruhu ayıramazsınız. Artık şunu mu dedirteceksiniz; ‘ya korona canımı alsın daha iyi.’ Ben bunu demek üzereyim. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" sözlerini sarf etti.