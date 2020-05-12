MEDYA

Koronavirüsü yenen NTV muhabiri Korhan Varol tedavisini adım adım görüntüledi

NTV muhabiri Korhan Varol, salgının Türkiye'de başladığı ilk günlerde koronavirüse yakalananlardandı. Korhan Varol, koronavirüs tedavisi sürecinde yaşananları anlattı.

NTV muhabiri Korhan Varol, koronavirüse yakalanmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Varol, 5 gün hastanede tedavi gördü sonrasında tedavisine evinde devam edildi. Varol, yaşadıklarını hem kayıt altına aldı hem de anlattı.

Korhan Varol, "Çok ciddi bir öksürük vardı ve üçüncü günden sonra sırtımda ağrı hissettim" dedi. İşte başarılı muhabirin kamerasından tedavi süresince yaşananlar...

Sitene Ekle
Etiketler
NTV
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Akdeniz'de deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı
Fahrettin Koca'yı kızdıran AVM görüntüsü: Maske takmayanlara bile rastlandı
Dünya basını Türkiye'yi konuştu! Osmanlı’yı hatırlatıp manşeti attılar!
New York'ta 5 binden fazla ölümün nedeni tespit edilemedi
Zonguldak'ta bir ilk yaşandı! Koronada ilk kez ölüm ve vaka yaşanmadı
İndirim isteyen velilere öfkeli okul yöneticisinden şok yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 552. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 21. bölüm 2. fragmanı
12 Mayıs evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorgulama
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sevda Noyan ve Esra Elönü'ye tepki! Bunların yüzünden...
İstanbul’da amatör futbolcuya kapkaç dehşeti kamerada
Kuzey Afrika sıcakları geliyor! Meteoroloji 3 il için alarm verdi
60 saniyede bugün (11 Mayıs 2020)
Yarın 0-14 yaş arası çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek?