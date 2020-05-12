DÜNYA

Korkunç görüntüler! Sokak köpekleri parçalayarak öldürdü

13 yaşındaki sahibini korumak için elinden geleni yapan Alman kurdu, iki büyük av köpeği tarafından feci şekilde dövüldü. Saldırı sonrası ağır yaralanan Alman kurdu, götürüldüğü veteriner kliniğinde öldü.

Rusya’ya bağlı Laishevsky Bölgesinin Usady köyünde gerçekleşen korkunç olay, sokak kameralarına yansıdı. Bahçede oynayan 13 yaşındaki kız çocuğu, iki büyük av köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük kızın ağlama sesini duyan kendi köpekleri, olay yerine koşarak küçük kızı kurtulmasını sağladı. İki vahşi köpeğin önüne geçen, Alman kurdu sayesinde küçük kız canını kurtardı.

Köpeğinin gelmesinden sonra babasının seslenmesiyle koşarak eve girerek hayatını kurtardı. İki büyük av köpeğiyle başa çıkamayan Alman kurdu, feci şekilde yaralanarak veterinere kaldırıldı. Kavgadan sonra yerel bir veteriner kliniğine götürülen köpek ne yazık ki kurtarılamadı.

Polis soruşturma başlattı

İki büyük av köpeğinin sahibi olan kişinin etraftaki diğer köpeklere saldırması için köpeklerini sürekli saldığı söyleniyor. Daha önce de benzer bir olayın yaşandığını söyleyen mahalleli, köpeklerin sahibini polise şikayet etti. Köpeklerin sahibinin benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu da söylenenler arasında.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e çok ağır sözler!
Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de bu çıktı! Sivas'tan kötü haber
65 yaş ve üstünde 'kırık kalp sendromu' tehlikesi
İdlib'te 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı
İmamoğlu'ndan Kültür Bakanı Ersoy'a mektup: İstanbul'a büyük zarar verecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Güzellik merkezine kurşun yağdırdı o anları böyle görüntüledi
İstanbul'da korku dolu anlar! Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hangi günlerde sokağa çıkma yasağı var?
Kovid mücadelesinde hastalara, onların şefkatli elleri şifa dağıttı
Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
Ya Tayyip Erdoğan kaybederse diye düşündünüz mü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti! Sosyal medyadan paylaştı
Oruçluyken mastürbasyon yapınca oruç bozulur mu?