Korkunç görüntüler! Sokak köpekleri parçalayarak öldürdü

Rusya’ya bağlı Laishevsky Bölgesinin Usady köyünde gerçekleşen korkunç olay, sokak kameralarına yansıdı. Bahçede oynayan 13 yaşındaki kız çocuğu, iki büyük av köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük kızın ağlama sesini duyan kendi köpekleri, olay yerine koşarak küçük kızı kurtulmasını sağladı. İki vahşi köpeğin önüne geçen, Alman kurdu sayesinde küçük kız canını kurtardı.

Köpeğinin gelmesinden sonra babasının seslenmesiyle koşarak eve girerek hayatını kurtardı. İki büyük av köpeğiyle başa çıkamayan Alman kurdu, feci şekilde yaralanarak veterinere kaldırıldı. Kavgadan sonra yerel bir veteriner kliniğine götürülen köpek ne yazık ki kurtarılamadı.

Polis soruşturma başlattı

İki büyük av köpeğinin sahibi olan kişinin etraftaki diğer köpeklere saldırması için köpeklerini sürekli saldığı söyleniyor. Daha önce de benzer bir olayın yaşandığını söyleyen mahalleli, köpeklerin sahibini polise şikayet etti. Köpeklerin sahibinin benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu da söylenenler arasında.