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İstanbul'da korku dolu anlar! Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil akaryakıt istasyonuna daldı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, sokağa çıkma kısıtlamasının son günü olan Pazar günü saat 18.15 sıralarında Sultangazi Arnavutköy yolu Habibler mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI

Sultangazi'den Arnavutköy istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil boş yolda kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıkarak yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna daldı. İddiaya göre hızlı olan otomobil, akaryakıt istasyonundaki akaryakıt pompasına çarparak durabildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobil çağrılan çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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