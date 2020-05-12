Erdoğan, AK Parti MYK öncesinde değerlendirmelerde bulundu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.15'te başladı.

''Yeni adımlar attık''

Erdoğan, toplantı öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Şehirlerarası giriş çıkış yasağını 9 il için daha genişlettik. Çay hasadı için izinden noterlerde normal çalışmaya kadar yeni adımlar attı. 19 Mayıs tatilinde herhangi olumsuzluk yaşamamak için 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik.

''Kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halindeyiz''

Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz. Türkiye'de bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır. Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Genel olarak halkın kurallara uyduğunu görüyoruz. Uzun bir süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerekir. AK Parti olarak bu gerçeği anlatmalı, halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamayız.

''Karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız''

Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz.

Darbe çığırtkanlığına başvuran karanlık zihniyetle karşı karşıyayız. Bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak AK Parti olarak bizim görevimizdir. Bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız.

''Boş iftiralar''

Salgın sonrası, sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecektir. Salgın döneminde yaşananlar, sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve atılan iftiraların ne kadar boş olduğunu göstermiştir. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak, belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra başlayacak bu tartışma ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete sizlere çok önemli görevler düşüyor.