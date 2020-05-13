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Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol'a bugün, canlı yayında sürpriz yapıldı. Programın o anlarında Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı.

Sunucu Esra Erol, Atv'de ekrana gelen Esra Erol'da programında bugün duygusal anlar yaşadı.

38. yaşını kutlayan Esra Erol'a bugün canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Esra Erol'un öğretmenlerinin ekrana yansıtıldığı videoda, ünlü sunucunun çocukluk fotoğrafları ekrana geldi ve öğretmenleri Esra Erol'u anlattı.

Esra Erol programda öğretmenlerini görünce çok şaşırdı ve sürpriz karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

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