YEREL

Sağlık çalışanlarının ‘Covid’ şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu

Karabük’te sağlık çalışanlarının, şarkıcı Reynmen’in 'Radyoda Neşet' parçasının sözlerini değiştirerek yaptıkları Covid-19 bestesi için çektikleri video beğeni yağmuruna tutuldu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs nedeniyle gece gündüz fedakarca ve özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanları, vatandaşlarına ve meslektaşlarına moral vermek amacıyla besteledikleri şarkı için video çekti. Yaren Esendemir’in ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş’ın (Reynmen) ‘Radyoda Neşet’ şarkısının sözlerini değiştirerek yazdığı Covid-19 bestesini, Gitarist Hasan Tunç ve Bağlamacı Fevzi Yıldırım’ın desteği ile Hidayet Güler ve Semih Cırık seslendirdi.

Salgına karşı sağlık çalışanlarının vatandaşlar için yoğun mücadele ettiklerinin anlatıldığı ve ‘Evde Kal’ çağrısının yapıldığı video, sosyal medyada vatandaşlardan tam not alarak beğeni yağmuruna tutuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sergen Yalçın'ın istemediği Ljajic elde kaldı
Maskesiz dolaşan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Donald Trump, Twitter'dan Elon Musk'a destek verdi
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Mustafa Şentop AVM'ler açıkken TBMM neden kapalı ? eleştirisine yanıt verdi
Gazi Üniversitesi'nde görevli skandal dekan Orhan Acar istifa etti! Soruşturma açıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bodrum'da Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkım işlemi başladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek
Yazar Yusuf Kaplan 'Kültür Nöbeti' programında Sezai Karakoç'u anlattı
İran’da camiler ibadete açıldı
Cübbeli Ahmet Hoca, camilerin açılmasına karşı! İmamların maaşı helal mi?
Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 gözaltı: Televizyonu tamir etmeye geldim
Polisten kaçan sürücü karşı şeritteki araca böyle çarptı
9 ilde korkutan koronavirüs rakamları!