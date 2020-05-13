DÜNYA

İran’da camiler ibadete açıldı

İran’da koronavirüs salgının oluşturduğu tehdit nedeniyle aylardır kapalı tutulan camiler, önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Kadir Gecesi etkinlikleri nedeniyle ülke genelinde ibadete açıldı.

İran’da koronavirüs salgının oluşturduğu tehdit nedeniyle aylardır kapalı tutulan camiler, önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Kadir Gecesi etkinlikleri nedeniyle ülke genelinde ibadete açıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da salgının etkisinin yüksek olduğu Huzistan ili hariç, diğer tüm illerde üç gün sürecek Kadir Gecesi etkinlikleri için camiler gece 2 saat ibadete açık tutulacak. Sağlık kurallarına uyulması şartıyla açık tutulan camilerde, maske kullanımı zorunlu tutulurken, sosyal mesafe kurallarına özel gösterilmeye çalışıldı. Bazı camilerde, ibadetler cami avlusuna yapılırken, ibadete gelenlerin sadece yanlarında getirdiği Kur’an-ı Kerim ile mührün kullanılmasına izin verildi.

CAMİLERİN AÇILMASINDA HAMANEY'İN ETKİSİ

Ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, 10 Mayıs’ta video konferans yöntemiyle bağlandığı Koronavirüs ile Mücadele Kurulu’nda yaptığı konuşmada, kurulun verdiği kararlara bağlı olduğunu ancak özellikle Ramazan ayında camilerdeki ibadetin temel bir ihtiyaç olduğunu ifade etmişti. Liderin bu konuşmasının ardından camilerin açılmasına izin verildi. Geçen hafta salgın riskinin az olduğu ve “beyaz bölge” olarak nitelendirilen sınırlı sayında ilçede camiler ibadete açılmıştı.

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