SPOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek

Fenerbahçe’nin Gölcükspor’dan renklerine bağladığı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, ''Emeği geçen herkese teşekkürler. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar’’ dedi.

Fenerbahçe’nin Gölcükspor’dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.

''Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar’’

Sarı-lacivertli takıma transferinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten 21 yaşındaki futbolcu, ‘’Öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç’a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar’’ ifadelerini kullandı.

5 yıllık imza atmıştı
Orta sahada oynayan İsmai Yüksek, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sergen Yalçın'ın istemediği Ljajic elde kaldı
Maskesiz dolaşan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Donald Trump, Twitter'dan Elon Musk'a destek verdi
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Mustafa Şentop AVM'ler açıkken TBMM neden kapalı ? eleştirisine yanıt verdi
Gazi Üniversitesi'nde görevli skandal dekan Orhan Acar istifa etti! Soruşturma açıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İran’da camiler ibadete açıldı
Cübbeli Ahmet Hoca, camilerin açılmasına karşı! İmamların maaşı helal mi?
Yazar Yusuf Kaplan 'Kültür Nöbeti' programında Sezai Karakoç'u anlattı
Polisten kaçan sürücü karşı şeritteki araca böyle çarptı
Koronavirüs duası var mı? Cübbeli Ahmet Hoca korona duası için bakın ne dedi
Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 gözaltı: Televizyonu tamir etmeye geldim
İstanbul Çamlıca kulesinde yangın
9 ilde korkutan koronavirüs rakamları!