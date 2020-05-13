Gazi Üniversitesi Dekanı Orhan Acar ifşası! Kızlar videosu ile istifa etti

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada gündem oldu. Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu hesap etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Odadakiler uyardı: Sizi takip ediyor olmasınlar

Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip "Sesim de gidiyor" dedi. Odadaki kişinin "Öğrenciler bu dediklerini duyarlar" demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak "Yandık ha" diyerek gülümsedi.

Üniversite açıkladı: İstifa etti soruşturma açıldı

Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Orhan Acar'ın video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutarak "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözlerinin ardından istifa ettiğini duyurdu. Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.