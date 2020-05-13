Sedat Peker'den, Hanımağa için şok iddia! Öldürüp suçu bana atacaklar

Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı ile aralarında sorun olduğu iddialarını 17 sene önce Alaaddin Çakıcı ile Kur'an'a el basıp ettikleri yeminle yalanladı. Peker, Hanım Ağa lakaplı Güniz Akkuş ve çevresindeki isimlerle ilgili de devlet yetkililerini uyardı. Peker, kendisine algı operasyonları oynayan bu şahısların, yönetildikleri kişiler tarafından öldürüleceğini ve suçun kendisine atılacağını iddia ederek, bu kişileri koruma altına alın’ çağrısında bulundu. İşte Sedat Peker'in yayınladığı yeni videodan ilgili bölümler...

Alaadin Abi ile 17 yıl önce Kur-an'a el basıp yemin ettik

Sayın Alattin Çakıcı’yla ilgili kan gövdeyi götürecek gibi algılara başladılar. Cahil arkadaşlarımız da bu algıların içerisinde belki kullanılanlar oldu. Biz 17 sene önce Alaattin abiyle Kur’ana el basıp, yemin ettik, kendisine gittiğim ziyarette… Yaşadığımız sürece birbirimize düşman olmayacağız diye… Kendisiyle bu konuyu konuştuk. Ertesi günü de oğlu Ali’yi, benim yanıma yolladı.

Kendisini hapisten çıkınca aradığımda...

Bu yaşanan video olaylarıyla ilgili de kendisine geçmiş olsun diye aradığımda, ‘Namuslu, şerefli insanlar bu şekilde videolar çekip, insanlara bu şekilde iğrenç konuşmalar yapmazlar… Kendini üzme, canını sıkma, ben yaşça senin büyüğünüm… Benim için elimden bir şey olursa yaparım’ dedi. Ben de, teşekkür ederek, ‘Allah senden razı olsun, yorgunsun, cezaevinden çıktın, inşallah sağlığını sıhhatini toparlarsın’ dedim.

Hanımağa için devlet yetkililerini uyardı

Sedat Peker, ayrıca uzun zamandır 3. Göz Gazetesi adıyla youtube kanalı üzerinden, kendisini hedef alarak yayınlar yapan İrfan Aydın, Cenk Çelik, Güniz Akkuş gibi isimler konusunda devlet yetkililerini uyardı. İşte Peker'in hanımağa ile ilgili o sözleri...

Avukatım başvuru yaptı....

"Avukatım sizler için başvuru yaptı. ‘Bu şahıslar, öldürülüp suç, müvekkilimin üzerine atılacağı konusunda büyük şüphelerimiz var. Bu kişileri polis koruması altına alın’ diye. Ben elimden her şeyi yaptım. Ancak devletimizin sayın polisleri, devletimizin sayın yetkilileri, Allah aşkına kendinizi benim yerime koyun ve bu şartlarda bile yapmıyorum ve yapmayacağım. Beni seven milyonlarca kardeşime de yapmayın diye yalvardım. onlar da yapmayacak. Ancak suçu benim üzerime atmak için bunlara bunu yapacaklar. Lütfen bu konulara çok dikkat edin...”