Güniz Akkuş kimdir nereli Sedat Peker'e ayar verdi Hanımağa TT oldu

Güniz Akkuş'un olay olan Sedat Peker videosu: Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'u gündeme taşıyan çektiği son video oldu. Karabağ'a kaçtığı söylenen Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Karakuş, videoda şunları söylüyor:

-Bana bak Sedat! Sana 10 gün mühlet veriyorum. 10 günlük devamsızlık hakkını kullan. Madem Karabağ'da oturuyorum diyorsun. Biz de inanmış olalım. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa bir gece ansızın gerçek vatan sevdalı kardeşlerimiz senin ziyaretine gelecekler. Ziyaretine geldiklerinde de sana özel olarak hazırlatmış olduğum biberonu ve emziğini, tedarik olarak da bunu (bebek bezi) sana yolluyorum. Sakın çekinme seni bekliyorum 10 gün mühlet veriyorum.

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