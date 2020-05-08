Güniz Akkuş kimdir nereli Sedat Peker'e ayar verdi Hanımağa TT oldu
Sedat Peker'i 'Bir gece ansızın emzikle gelebilirim' sözleriyle tehdit eden Hanımağa Güniz Akkuş olay oldu. Twitter'da da TT listesine giren Güniz Akkuş'un hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir bu Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker arasındaki tehdit düellosuna şimdi de Hanımağa Güniz Akkuş karıştı. Sedat Peker'e biberon, emzik bebek bezi gönderen Güniz Akkuş 'Bir gece ansızın emzikle gelebilirim' dedi ve bu imalı sözleriyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Güniz Akkuş'un olay olan Sedat Peker videosu: Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'u gündeme taşıyan çektiği son video oldu. Karabağ'a kaçtığı söylenen Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Karakuş, videoda şunları söylüyor:
-Bana bak Sedat! Sana 10 gün mühlet veriyorum. 10 günlük devamsızlık hakkını kullan. Madem Karabağ'da oturuyorum diyorsun. Biz de inanmış olalım. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa bir gece ansızın gerçek vatan sevdalı kardeşlerimiz senin ziyaretine gelecekler. Ziyaretine geldiklerinde de sana özel olarak hazırlatmış olduğum biberonu ve emziğini, tedarik olarak da bunu (bebek bezi) sana yolluyorum. Sakın çekinme seni bekliyorum 10 gün mühlet veriyorum.
GÜNİZ AKKUŞ'UN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN
Çektiği bu video ile Sedat Peker'i açık açık tehdit eden Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un kimliği ve ne iş yaptığı araştırma konusu oldu. Öncelikle Güniz Akkuş'un çetecilikten yargılandıktan sonra polislik mesleğinden ihraç edildiğini ve 3 yıl hapis cezası aldığını belirtelim.
Giyim tarzı, hareketleri ve sözleri ile bir anda gündem olan Güniz Akkuş kimdir, aslen nereli, evli mi gelin birlikte tanıyalım...